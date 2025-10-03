Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε πως, εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα την ακύρωση 17 πτήσεων και την ταλαιπωρία σχεδόν 3.000 επιβατών.

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Κύπρου), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.

Με πληροφορίες από Bild, ΑΠΕ- ΜΠΕ