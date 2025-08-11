Δύο νεαροί ηλικίας 20 ετών νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ο ένας με κάταγμα στη μύτη και ο δεύτερος με τραύματα στο κεφάλι, ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν σε περιοχή της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια, από ομάδα αγνώστων προσώπων.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «γύρω στις δύο τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή νεαρών σε περιοχή της Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν δύο νεαρούς αλλοδαπούς ηλικίας 20 ετών να είναι τραυματισμένοι».

Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, «όπου διαπιστώθηκε ότι ο ένας φέρει κάταγμα στη μύτη και ο άλλος τραύματα στο κεφάλι και κρατήθηκαν για νοσηλεία».

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την αστυνομία, φαίνεται ότι οι δύο δέχθηκαν επίθεση, από ομάδα αγνώστων προσώπων.

Οι ανακριτές της υπόθεσης παρέλαβαν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που επιτέθηκαν στους δύο 20χρονους και να συλλέξουν πληροφορίες για τον λόγο της επίθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.