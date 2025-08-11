Στην Τεμβριά, το Σάββατο το βράδυ, πραγματοποιήθηκε η Επετειακή Χοροεσπερίδα της τοπικής ομάδας ΑΕΤ, αφιερωμένη στην αήττητη νταμπλούχο – και τριπλούχο με την ασπίδα – ομάδα της περιόδου 1994-1995.

Οι προετοιμασίες για τη γιορτή είχαν ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα, ενώ, σύμφωνα με τα μέλη του σωματείου, η Παρασκευή αφιερώθηκε σε ολονύχτιες εργασίες για να είναι όλα έτοιμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του West Nicosia News, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επετειακές φωτογραφίες, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις και η βραδιά συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Η πλατεία του χωριού πλημμύρισε από συγκίνηση και αναμνήσεις, καθώς οι κάτοικοι της Σολέας τίμησαν ξανά, τριάντα χρόνια μετά, όσους συνέβαλαν στις αθλητικές και κοινωνικές επιτυχίες της περιοχής.



Την παράσταση έκλεψε ο πάτερ Χριστόφορος με τις φωνητικές του ικανότητες και τα λαϊκά άσματα που ερμήνευσε.



«Τα τραγούδια του πάτερ Χριστόφορού μας, η αγαπημένη σταθερή μας αξία», αναφέρει το Κοινοτικό Συμβούλιο Τεμβριάς.



