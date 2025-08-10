Σε μία συγκινητική συμβολική εκδήλωση το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου και μπροστά από το μνημείο του Τάσου Μάρκου, οι συγγενείς των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου 2005 στο Γραμματικό Αττικής, άναψαν 121 κεράκια εις μνήμη τους, όσα και τα θύματα του δυστυχήματος.

Παρόντες μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας κ. Γιώργος Νικολέττος, ο Αντιδήμαρχος Παραλιμνίου κ. Κλέανθης Κουτσόφτας, βουλευτές και συγγενείς των θυμάτων.

