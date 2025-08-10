Τελέστηκε το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου το ετήσιο μνημόσυνο των 16 Παραλιμνιτών που έχασαν τη ζωή τους όταν στο αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας «Ήλιος» στο οποίο επέβαιναν, κατέπεσε το μεσημέρι της 14ης Αυγούστου 2005, σε ορεινή περιοχή στο Γραμματικό Αττικής.

Του μνημοσύνου προέστη ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ενώ μεταξύ άλλων παρέστησαν βουλευτές, συγγενείς των θυμάτων και πλήθος κόσμου.

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των θυμάτων στο κοιμητήριο Παραλιμνίου.

Σημειώνεται ότι χθες το απόγευμα στην Πλατεία Μητροπόλεως τελέστηκε τρισάγιο και έγινε το καθιερωμένο άναμμα των 121 κεριών στη μνήμη όλων των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, επέβαιναν 121 άνθρωποι, 115 επιβάτες, εκ των οποίων 22 παιδιά, και 6 μέλη του πληρώματος.