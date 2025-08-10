Οκτώ αρχαία μνημεία έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, η οποία αύριο Δευτέρα μαζί με κλιμάκιο του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα βρεθεί επί τόπου για αυτοψία και αξιολόγηση των ζημιών, με σκοπό τη λήψη μέτρων.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι δυστυχώς κάποια αρχαία μνημεία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, οι οποίες θα αξιολογηθούν περαιτέρω αύριο, με σκοπό τη λήψη μέτρων από το Υφυπουργείο.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Πολιτισμού, ζημιές έχουν υποστεί ο νερόμυλος στην τοποθεσία Καψάλια, στην Κισσούσα, το μεσαιωνικό γεφύρι στην τοποθεσία Ελιόμυλος, στην Ποταμιού, ενώ την κοινότητα Σούνι-Ζανατζιά επηρεάστηκαν τα ερείπια παλαιοχριστιανικής περιόδου, στην τοποθεσία Χιλιάντρης τα ερείπια της εκκλησίας Αγίου Στυλιανού, το Βυζαντινό οικοδομικό σύμπλεγμα στην τοποθεσία Άσπρη Μούττη, τα ερείπια εκκλησίας του Αγίου Σιαλλούμη, καθώς και τα ερείπια δύο άλλων εκκλησιών.

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού «η φωτιά δεν κατάστρεψε μόνο το βιός των ανθρώπων, τα σπίτια και όλες τις υποδομές, αλλά επηρέασε και μνημεία». Πρόσθεσε ότι επιτελείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων έχει μεταβεί τρεις φορές επί τόπου, ώστε να ελέγξει τις ζημιές.

Πενήντα επτά μνημεία δεν έχουν υποστεί ζημιές

Εξήγησε ότι στην περιοχή υπάρχει σειρά από μνημεία πίνακα β’, δηλαδή μνημεία τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες ή στην εκκλησία, αλλά επειδή είναι κηρυγμένα μνημεία, το Τμήμα Αρχαιοτήτων συμβάλλει και βοηθά στο να τα συντηρεί, για να σημειώσει ότι

Ααπό τον πίνακα β’ ελέγχθηκαν 57 μνημεία, μεταξύ των οποίων και εκκλησίες, τα οποία «δεν έχουν πάθει τίποτα», ανέφερε.

Σε σχέση με τις εκκλησίες που επηρεάστηκαν, ανέφερε ότι είναι πίνακα β’, διότι ανήκουν στην Εκκλησία, ωστόσο, σημείωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων βοηθά στη συντήρηση και ανάδειξη τους επειδή είναι κηρυγμένες μνημεία.

«Η Κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει όλες αυτές τις πληροφορίες, για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και στη συνέχεια θα δει τι μέτρα θα λάβει για αυτά τα μνημεία, τα οποία ως μνημεία πίνακα β’, είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Υφυπουργείου Πολιτισμού", εξήγησε στο ΚΥΠΕ η κ. Κασσιανίδου.

Επίσης, η Υφυπουργός είπε ότι κατά την επίσκεψή της στην ορεινή Λεμεσό θα συναντηθεί και θα μιλήσει με τους Κοινοτάρχες, από τους οποίους έχει ήδη ζητήσει ενημέρωση για τυχόν ακυρώσεις πολιτιστικών δρώμενων, ώστε το Υφυπουργείο να εξετάσει τυχόν οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών.

«Επειδή», είπε, «μας ενδιαφέρουν και οι καλλιτέχνες, δηλαδή κάποιος καλλιτέχνης, ο οποίος θα πήγαινε να παρουσιάσει μια θεατρική παράσταση ή κάτι άλλο, το οποίο ξαφνικά τώρα δεν μπορεί να κάνει και βασιζόταν πάνω σε αυτή την εκδήλωση, θέλουμε να δούμε αν μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να τους βοηθήσουμε».

Εξάλλου, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο θέλει να αξιοποιήσει προϋπολογισμό που αφορά σε θέματα υγείας και πολιτισμού. Δηλαδή, εξήγησε, «να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη κλπ, μέσα από άτομα που έχουν την επιστημονική γνώση για να το κάνουν, ώστε να στηρίξουμε τις κοινότητες, τους ανθρώπους τους ίδιους, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι παιδιά, για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση».

Επεσήμανε ότι όλη αυτή η καταστροφή έχει «τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο και στη ψυχική υγεία των ανθρώπων», για να συμπληρώσει πως «πρέπει να τους βοηθήσουμε».

«Αυτό το οποίο μπορεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, να κάνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα το κάνει. Είναι ένας τρόπος να ξεχαστούν και θα μπορούσε να βοηθήσει, όχι τώρα, αλλά τους επόμενους μήνες θα μπορούσε», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η Δρ. Κασσιανίδου θα βρίσκεται τη Δευτέρα στις 09:30 στην Κοινότητα του Ομόδους και ακολούθως με κλιμάκιο του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα επισκεφθεί επί τόπου τα μνημεία.