Άφαντος παραμένει ο καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλες, το απόγευμα της Παρασκευής, με θύμα άνδρα 61 ετών, από το Φρέναρος.

Όπως έχει ανακοινώσει η Αστυνομία, πρόκειται για τον Μαρίνο Κουρουνιάδη, 48 ετών, από την επαρχία Αμμοχώστου, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τα στοιχεία του έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, όπως επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο 23803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

Σε δηλώσεις του ο Μιχάλης Μιχαήλ, λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι «η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες στην επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα γύρω στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας 61χρονος».

Ο άνδρας «μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Ο 61χρονος, αφού διασωληνώθηκε, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη».

Πρόσθεσε ότι «από τις εξετάσεις της Αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, χτύπησε τον άνδρα, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι».

Ο τραυματίας, ο οποίος έχει υποστεί κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία, χειρουργήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Διαβάστε επίσης: Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για την απόπειρα φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου (pic)