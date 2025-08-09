Η Αστυνομία καταζητεί τον Μαρίνο Κουρουνιάδη, 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Υπενθυμίζεται ότι ένταλμα σύλληψης εναντίον άνδρα ηλικίας 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα φόνου 61χρονου.

Σε δηλώσεις του ο Μιχάλης Μιχαήλ, λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι «η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες στην επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα γύρω στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας 61χρονος».

Ο άνδρας «μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Ο 61χρονος, αφού διασωληνώθηκε, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη».

Πρόσθεσε ότι «από τις εξετάσεις της Αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, χτύπησε τον άνδρα, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι».

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου, ο οποίος και καταζητείται σχετικά με την υπόθεση.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

