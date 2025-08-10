Τελέσθηκε στον Ιερό Ναο Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, το ετήσιο μνημόσυνο των ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, oι οποίοι δολοφονήθηκαν από Τούρκους εποίκους, κατά τη διάρκεια των αντικατοχικών εκδηλώσεων τον Αύγουστο του 1996.

Του μνημοσύνου προέστη ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στους τάφους των δυο ηρώων, στο κοιμητήριο Παραλιμνίου.

Χθες το βράδυ, τελέστηκαν από την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, τα αποκαλυπτήρια ανδριάντων των δυο δολοφονηθέντων, σε χώρο κοντά στο κοιμητήριο Παραλιμνίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκατοντάδες μοτοσικλετιστές της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ - Σολωμού, οι οποίοι αφού πέρασαν από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και το οδόφραγμα της Δερύνειας, κατέληξαν στον χώρο του μνημείου.

