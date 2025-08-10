Σήμερα το πρωί, στα Δημοτικά Μπάνια της Κάτω Πάφου, δύο δελφίνια έκαναν την εμφάνισή τους κοντά στην ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα στους λουόμενους, αναφέρει ο ανταποκριτής του Σίγμα, Μάριος Ιγνατίου.

Η παρουσία τους τράβηξε γρήγορα τα βλέμματα, με πολλούς να σταματούν για να τα παρατηρήσουν ή να τα απαθανατίσουν με την κάμερα του κινητού τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρέμειναν για αρκετή ώρα στην περιοχή, χαρίζοντας στους τυχερούς παρευρισκόμενους εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς στην καθημερινότητα.

Αν και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί εμφανίσεις θαλάσσιων χελωνών στην ίδια παραλία, η συνάντηση με δελφίνια θεωρείται πιο σπάνια.

