Άμεση ήταν η παρέμβαση του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς μετά το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν άγνωστοι νεαροί μετέτρεψαν παραλία ανάμεσα στην παραλία Ττάκα στο Λατσί και τα Λουτρα της Αφροδίτης σε σκουπιδότοπο, αναφέρει ο ανταποκριτής του Σίγμα, Μάριος Ιγνατίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παραλία εμφανιζόταν γεμάτη από γυάλινα μπουκάλια, κουτιά μπίρας, σκουπίδια, καρπούζια, τενεκέδες, κονσέρβες, ρούχα, παπούτσια ακόμη και φουσκωτά.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία πολιτών στον Αντιδήμαρχο Νέου Χωριού, ο Δήμος παρενέβη άμεσα και καθάρισε την παραλία.

Η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, Δόξα Οικονομίδου, κληθείσα να σχολιάσει, επιβεβαίωσε ότι η παραλία καθαρίστηκε και κάλεσε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, προστατεύοντας όχι μόνο τις παραλίες και τα πάρκα αλλά και τα δάση της περιοχής. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η ρίψη σκουπιδιών σε δημόσιους χώρους τιμωρείται με αυστηρές ποινές βάσει της νομοθεσίας, ενώ προέτρεψε τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις Δημοτικές Υπηρεσίες για παρόμοια περιστατικά.

Πάντως, τη Δευτέρα δεν αποκλείεται η Δημοτική Αρχή, αλλά και ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος, να προχωρήσουν σε καταγγελία στην Αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν και να καταγγελθούν οι υπεύθυνοι.

