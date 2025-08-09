Οργή προκαλούν οι εικόνες από παραλία στην Πάφο μετά από γλέντι παρέας νεαρών.

Πρόκειται για παραλία στο Λατσί, όπως αναφέρεται σε σχετικό βίντεο που δημοσιοποιηθηκε στο Tik Tok από τον χρήστη Sniper_1964.

Οι νεαροί άφησαν στο πέρασμα τους μπουκάλια από μπύρες, αναψυκτικά, νερά, άδεια και γεμάτα, σκουπίδια, πεταμένα καρπούζια, φανέλες, παπούτσια μέχρι και μια ολόκληρη φουκού στημένη.

Όπως αναφέρει ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο, στο σημείο της παραλίας υπάρχουν μέχρι και σπασμένα μπουκάλια, κάτι που καθιστά τον χώρο επικίνδυνο για κάποιον που θα επισκεφθεί την παραλία ακόμη και μετά τον καθαρισμό της.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης: Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά