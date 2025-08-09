Στην εποχή των social media, εκεί όπου η εικόνα προηγείται της ουσίας και η δημοφιλία χτίζεται με likes, ελάχιστοι κατάφεραν να γίνουν τόσο αγαπητοί όσο ο Βαγγέλης Μπαταρλής.

Εκτενές δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος αναφέρει ότι με καθαρό πρόσωπο, αυθεντική εκφορά λόγου και εικόνα «λαϊκού παιδιού», ο νεαρός αστυνομικός έγινε σύμβολο προσφοράς, ευαισθησίας και ειλικρίνειας. Κι όμως, μέσα σε μία στιγμή, το προσωπείο αυτό κατέρρευσε με πάταγο. Η είδηση της σύλληψής του για κατοχή μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης δεν σόκαρε μόνο την ΕΛ.ΑΣ., αλλά κυρίως εκείνους που τον ακολουθούσαν καθημερινά, που τον στήριζαν, που τον εμπιστεύονταν. Γιατί ο Μπαταρλής δεν ήταν απλώς αστυνομικός. Ήταν ένα φαινόμενο. Ο πρώην αστυνομικός μετά την απολογία του, χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος, αφού οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν.

Γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη, σε πολύτεκνη οικογένεια, ο Βαγγέλης Μπαταρλής μεγάλωσε με την αγωνία του βιοπορισμού αλλά και την ανάγκη να προσφέρει. Από νεαρή ηλικία ήθελε να ενταχθεί στα Σώματα Ασφαλείας. Το 2009 περνά στη Σχολή Αστυφυλάκων και ξεκινά την πορεία του στην ΕΛ.ΑΣ. Στα πρώτα του βήματα στη Βουλιαγμένη και αργότερα στη ΔΙ.ΑΣ., γρήγορα διακρίνεται για την αποφασιστικότητά του. Το 2011 ολοκληρώνει σκληρή εκπαίδευση ανορθόδοξου πολέμου στη Ρεντίνα. Μέχρι το 2019, υπηρετεί στον ακριτικό Έβρο, όπου τραυματίζεται σοβαρά στη διάρκεια επιχείρησης καταδίωξης. Η πτώση από γέφυρα του προκαλεί σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, γεγονός που, όπως δήλωσε αργότερα, άλλαξε την κοσμοθεωρία του. «Δεν μετράνε τα μετάλλια, μετράει τι κρατάς μέσα σου», είχε πει σε βίντεό του στο TikTok.

Μετακινούμενος στην Αθήνα, εντάσσεται στην Άμεση Δράση. Εκεί, τα περιστατικά πληθαίνουν. Το 2020, σώζει νεαρή γυναίκα που επιχειρεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από βράχια στον Άλιμο. Δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά: βουτά με τα ρούχα στη θάλασσα και την τραβά έξω. Το συμβάν δεν αναδεικνύεται επίσημα, παρά μόνο σε κάποια δημοσιεύματα. Λίγους μήνες αργότερα, παρεμβαίνει σε υπόθεση κακοποίησης τριών παιδιών από τον πατέρα τους. Ένα από τα κορίτσια τού δίνει ένα γράμμα ευχαριστίας, άλλο του χαρίζει ζωγραφιά. Αυτές οι πράξεις αγάπης είναι η αμοιβή του. Δεν ζητά κάτι περισσότερο. Κι όμως, είχε αρχίσει ήδη να αισθάνεται παραμελημένος από το ίδιο το Σώμα που υπηρετούσε. «Μου έδωσαν ένα μετάλλιο σε φάκελο… δεν χρειάζεται να πω άλλα», θα πει με σαρκασμό σε ένα από τα τελευταία βίντεό του.

Η φωνή του, όμως, έφτανε μακριά όχι με υπηρεσιακές αναφορές, αλλά με ένα κινητό στο χέρι. Το TikTok έγινε η αρένα του. Εκεί εξέφραζε τα παράπονά του για το σύστημα, αλλά και τις ιδέες του για την κοινωνία. Εκεί βοηθούσε κόσμο, προσέφερε χρήματα, έβρισκε σπίτια για κακοποιημένες γυναίκες, πλήρωνε φάρμακα σε ανασφάλιστους, έδινε κουράγιο με το δικό του, απλό τρόπο. Χωρίς να ζητά αντίτιμο, είχε γίνει φωνή του κόσμου. Χαρακτήριζε τον εαυτό του σαν το«λαϊκό παιδί», και το κοινό τον πίστευε. Το TikTok του μετρούσε πάνω από 300.000 ακολούθους. Τα live του γέμιζαν από σχόλια, καρδιές, αποθεωτικά λόγια. Είχε πλέον μετατραπεί σε κάτι παραπάνω από αστυνομικός. Είχε γίνει πρότυπο.

Κι ενώ η εικόνα αυτή έμοιαζε αδιαμφισβήτητη, οι πρώτες απορίες γεννήθηκαν από τις φωτογραφίες που ανέβαζε στο Instagram. Ο Μπαταρλής δεν πήγαινε μόνο για περιπολίες, ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Στο Μονακό, στο Σεν Τροπέ, στο Saint-Jean-Cap-Ferrat, στη Νέα Υόρκη, στην Ιρλανδία, στο Παρίσι, ακόμη και στην περίφημη βίλα του Πάμπλο Εσκομπάρ στο Μεξικό. Ξενοδοχεία πέντε αστέρων, ελικόπτερα, ιδιωτικά resorts. Πώς γίνονταν όλα αυτά; Πληροφορίες ανέφεραν πως διατηρούσε φιλικές σχέσεις με ιδιοκτήτη μεγάλου τουριστικού πρακτορείου. Υπάρχουν ενδείξεις πως πρόσφερε τις υπηρεσίες του για εκείνον παράλληλα με την αστυνομική του ιδιότητα. Ταυτόχρονα, συμμετείχε ενεργά στα TikTok battles, τις live μονομαχίες όπου δημιουργοί συγκεντρώνουν εικονικά δώρα που μετατρέπονται σε έσοδα. Οι φήμες λένε ότι τα κέρδη του από τις πλατφόρμες ήταν αξιοσημείωτα.

Η παραίτηση και η σύλληψη

Σε ένα βίντεο-εξομολόγηση πριν από λίγες ημέρες ανακοινώνει την παραίτησή του από την ΕΛ.ΑΣ. Ισχυρίζεται ότι «τώρα θα του την έχουν στημένη», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που του φέρθηκε η Υπηρεσία. «Έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν περίμενα βραβεία, αλλά όχι και αυτή την απαξίωση», λέει με φωνή που τρέμει από οργή. Ίσως να γνώριζε πως κάτι πλησίαζε. Και αυτό το “κάτι” ήρθε λίγες εβδομάδες αργότερα. Στις αρχές Αυγούστου, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. κάνει έφοδο στο σπίτι του. Εκεί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, εντοπίζονται 153 γραμμάρια κοκαΐνης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και η υπηρεσιακή του ταυτότητα, η οποία είχε δηλωθεί ως “χαμένη”. Ο άνδρας που φιλοξενούσε στο σπίτι του, βλέποντας τον πρώην αστυνομικό μαζί με τους ένστολους –οι οποίοι ήταν με πολιτικά– προσπάθησε έντρομος να κλείσει την πόρτα, χωρίς όμως επιτυχία. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, κινήθηκε γρήγορα προς το μπάνιο και, προσποιούμενος ότι χρησιμοποιεί την τουαλέτα, πέταξε από το παράθυρο μια αυτοσχέδια λευκή νάιλον συσκευασία, στο μέγεθος ανθρώπινης γροθιάς. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, εντόπισαν αμέσως τη σακούλα στον κοινόχρηστο χώρο του κτηρίου και διαπίστωσαν πως περιείχε 153 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν επί τόπου και συνελήφθησαν.

Η υπόθεση πήρε αμέσως διαστάσεις. Όχι μόνο γιατί αφορά πρώην αστυνομικό, αλλά γιατί αφορά ένα πρόσωπο που είχε σχεδόν μυθοποιηθεί στα social media ως ήρωας, φιλάνθρωπος, προστάτης των αδύναμων. Παρά την έκταση των αποκαλύψεων, πολλοί παραμένουν στο πλευρό του. «Είναι στημένο», λένε. «Τον φοβήθηκαν γιατί μιλούσε ανοιχτά». Άλλοι, όμως, νιώθουν προδομένοι. Όχι μόνο για την πράξη, αλλά για το ότι πίστεψαν σε έναν άνθρωπο που μπορεί όπως λένε να είχε διπλή ζωή. Ο ίδιος, μέσω τρίτων, φαίνεται να διαμηνύει ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.

Πηγή: Πρώτο Θέμα