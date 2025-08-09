Στα ύψη σκαρφαλώνει ξανά ο υδράργυρος, οδηγώντας σε έκδοση διπλής προειδοποίησης από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Αρχικά, εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 22:00 απόψε έως τις 09:00 αύριο το πρωί. Η ελάχιστη θερμοκρασία κατά τις βραδινές ώρες αναμένεται στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Επίσης, τίθεται σε ισχύ αύριο Κυριακή (10/8) πορτοκαλί προειδοποίηση από τις 11:00 έως τις 17:00. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 34 στα ψηλότερα ορεινά.

Αυτούσια η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.