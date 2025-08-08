Ο δημόσιος διάλογος γύρω από το έργο του Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και την τεκμηριωμένη πληροφόρηση, αναφέρει ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ).

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα προβάλλεται στην κοινή γνώμη η εικόνα ότι το Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας, το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), "αποτελεί μία εξ ορισμού ωφέλιμη επένδυση, απαραίτητη για τη μείωση των περικοπών πράσινης ενέργειας και τη μείωση του κόστους ρεύματος και παρουσιάζεται, μάλιστα, ως μία αναμφισβήτητη «ευκαιρία» που δεν επιδέχεται ερωτηματικά ή ενστάσεις".

"Ωστόσο, ως Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού, θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισημάνουμε ότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από το έργο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και την τεκμηριωμένη πληροφόρηση" προσθέτει.

Το έργο, αναφέρει, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις, εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό κόστος περίπου €60 εκατομμυρίων. Από αυτά, τα μισά αναμένεται να καλυφθούν μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης της Ε.Ε και προσθέτει ότι το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή περί τα €30 εκατομμύρια, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς θα χρηματοδοτηθεί.

"Το εύλογο συμπέρασμα είναι ότι θα καλυφθεί μέσω χρεώσεων που θα μεταφερθούν στους τελικούς καταναλωτές, είτε μέσω ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, είτε μέσω γενικότερων επιβαρύνσεων. Γεγονός που δημιουργεί εύλογο προβληματισμό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί σχετική μελέτη κόστους–οφέλους, που να δικαιολογεί μια τέτοια επένδυση" αναφέρει.

