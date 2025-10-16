Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια εξαφάνισης του 13χρονου αγοριού που αγνοείτο από τις 15 Οκτωβρίου 2025 στην Επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και καλά στην υγεία του, βάζοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών και φίλων του.

Ο 13χρονος είχε εξαφανιστεί από τον χώρο διαμονής του στο Γέρι, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών. Αστυνομικοί, εθελοντές και μέλη της Πολιτικής Άμυνας συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι συνθήκες της εξαφάνισής του εξετάζονται από την Αστυνομία