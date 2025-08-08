Συνεχίζουμε με ακόμα πιο στοχευμένες δράσεις, δήλωσε την Παρασκευή η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, αναφορικά με κίνητρα για δημιουργία νέων αμπελώνων και επέκταση υφιστάμενων.

Σε δηλώσεις της μετά από συνάντηση με τον οινοποιό Σοφοκλή Βλασίδη στο Κοιλάνι, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οινοποιοί μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι «επιβάλλεται» να δημιουργήσουν ένα πιο στοχευμένο σχέδιο και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες με τον αρμόδιο κλάδο «που θα πρέπει να δει» στην πράξη τις διάφορες λεπτομέρειες, τις εισηγήσεις που έγιναν και από τον κ. Βλασίδη, εκ μέρους των οινοποιών της περιοχής.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο αν συζήτησαν σχετικά με κίνητρα για επαναδραστηριοποίηση αμπελουργών και για να φυτευτούν και άλλα αμπέλια, η Υπουργός απάντησε «ακριβώς». «Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι πολιτικές μας, για να έχουν ανταπόκριση πρέπει να προέρχονται από αυτούς που θα τις εφαρμόσουν, και δεν υπάρχουν καλύτεροι εκφραστές του τρόπου με τον οποίο θα μπορέσουν τα κίνητρα αυτά να είναι ελκυστικά, από τους ίδιους τους οινοποιούς και τους αμπελουργούς, οι οποίοι ξέρουν καλύτερα και τις δυσκολίες και τα προβλήματα», πρόσθεσε. Ως εκ τούτου, συνέχισε, «έχουμε συζητήσει εδώ πώς μπορούμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα για να είναι ελκυστικά και για νέους και νέες να έρθουν να δημιουργήσουν νέους αμπελώνες, αλλά και για τους υφιστάμενους αμπελουργούς να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγή τους σε νέα τεμάχια που είτε γειτνιάζουν με τα υφιστάμενα, είτε σε άλλες περιοχές».

Σημείωσε ότι «είναι με χαρά» που άκουσε ότι τα υφιστάμενα σχέδια ανταποκρίνονται στις ανάγκες.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την απώλεια εισοδήματος των βιομηχανιών είναι ζητήματα που τα χειρίζεται ήδη το Υπουργείο Εμπορίου.

«Εμείς εδώ βλέπουμε την επόμενη μέρα, διότι το είδαμε και στην πράξη, το γνωρίζουμε, τα αμπέλια είναι μία από τις καλύτερες πράσινες αντιπυρικές, άρα, εδώ είναι και η δική μας ευθύνη να κάνουμε τα κίνητρα μας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνουμε τόσο ελκυστικά ώστε να μεγαλώσουν και να επεκτείνουμε αυτές τις αντιπυρικές», είπε η κ. Παναγιώτου.

Ερωτηθείσα αν θα εκπονήσει το Υπουργείο καινούργια σχέδια, η κ. Παναγιώτου είπε, «ναι, σίγουρα επιβάλλεται να δημιουργήσουμε ένα πιο στοχευμένο σχέδιο». Αυτό, είπε, είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες με τον αρμόδιο κλάδο «που θα πρέπει να δει στην πράξη τις διάφορες λεπτομέρειες, τις εισηγήσεις που μας έχει κάνει εδώ και ο κ. Βλασίδης». Είναι σημαντικό να πούμε, συνέχισε, «ότι ήδη το μεγάλο επενδυτικό (του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), το οποίο έχει ανοίξει και οι αιτήσεις θα κατατεθούν από τον Σεπτέμβριο, αποτελεί ένα πολύ καλό κίνητρο για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν, αφού δίνουμε επιδότηση στο 80% και για τον εξοπλισμό, αλλά και για τα αμπέλια τα οποία θα φυτευτούν. Οπότε συνεχίζουμε με ακόμα πιο στοχευμένες δράσεις».

Στις δικές του δηλώσεις, ο κ. Βλασίδης, ερωτηθείς ποια αιτήματα μετέφερε στην Υπουργό εκ μέρους των οινοποιών, σημείωσε «τα προβλήματά μας, είναι ξεκάθαρα». «Ήταν ότι καήκαν τα αμπέλια, άρα είχαμε απώλεια από τον καρπό, και άμεσα κινήθηκε η κρατική μηχανή και έχει αποζημιώσει ήδη για αυτό το θέμα», πρόσθεσε. Αναφέρθηκε επίσης στις απώλειες που έχουν ως οινοποιία, «δηλαδή την απώλεια εισοδήματός μας, το τελικό προϊόν που δεν μπορούμε να το παράξουμε και πώς επηρεαζόμαστε».

«Το συζητήσαμε με την κ. Υπουργό. Αναλύσαμε τα θέματα και καταλήξαμε σε κάποιες αποφάσεις», είπε.

«Ακολουθεί το κομμάτι του ότι πρέπει να αναπτύξουμε τον αμπελώνα μας, γιατί ξεκάθαρα φάνηκε ότι ο αμπελώνας είναι μια αντιπυρική ζώνη, και αυτό που συζητήσαμε είναι ποια κίνητρα πρέπει να δοθούν προς τα οινοποιεία αλλά και προς τους γεωργούς, ούτως ώστε να μην είναι ασύμφορο να κρατούν τον αμπελώνα τους και να γίνει ακόμη και ανάπτυξη ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε», πρόσθεσε.

Ο κ. Βλασίδης αναφέρθηκε και στην εικόνα της περιοχής. «Δυστυχώς μια καταπράσινη περιοχή που έχει καταλήξει να είναι μία μαυρίλα. Αυτό χάνει από την εικόνα μας σαν κρασοχώρια Λεμεσού, το συζητήσαμε», σημειώνοντας ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο Γεωργίας και ότι αρμόδιο Υφυπουργείο τους έχει καλέσει ήδη τη Δευτέρα στο Όμοδος για να συζητήσουν το θέμα «και νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τουριστικό τομέα αυτό το θέμα».

Ερωτηθείς, εάν εκεί που είναι ολοκληρωτική καταστροφή, αν πιστεύει ότι υπάρχουν σταφύλια τα οποία έχουν επηρεαστεί μεν από τη φωτιά, αλλά δεν έχουν καταστραφεί και θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι οινοποιοί, ο κ. Βλασίδης σημείωσε ότι «είναι μία λεπτή γραμμή». Ανέφερε ότι η ευρύτερη περιοχή έχει επηρεαστεί από την ζέστη, και ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει καταστραφεί εντελώς ο αμπελώνας όσον αφορά τον καρπό της φετινής χρονιάς, «όχι ότι έχει πεθάνει το αμπέλι, κάποια αμπέλια πιθανόν να πεθάνουν, αλλά ακόμα και κάποια αμπέλια γύρω μας τα οποία είναι πράσινα, έχουν επηρεαστεί από τον καπνό». «Άρα το αποτέλεσμα του κρασιού αυτή τη στιγμή, δεν είναι γνωστόν ποιας ποιότητας θα είναι άρα, πιθανότατα η ποιότητα του να είναι επηρεασμένη και να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε».

Την κ. Παναγιώτου συνόδευαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου της, Ανδρέας Γρηγορίου, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Χαράλαμπος Χριστοφίνας και υπηρεσιακοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ