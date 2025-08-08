Έχουν ήδη τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη θέσπιση όλων των απαιτούμενων Διαταγμάτων για προστατευόμενες περιοχές, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, απαντώντας σε ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων Terra Cypria και BirdLife Cyprus.

Νωρίτερα σήμερα, οι δύο οργανώσεις, με αφορμή και τη δημοσιοποίηση ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις 5 Αυγούστου, καταλόγισαν στο Υπουργείο «συστημική παράβαση υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες απορρέουν από το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνοντας ότι «παραμένουν απροστάτευτες οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, λόγω της μη θέσπισης των αναγκαίων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης».

Το Υπουργείο απαντά ότι «έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη θέσπιση όλων των απαιτούμενων Διαταγμάτων για προστατευόμενες περιοχές, και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτά να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό».

Επισημαίνει, ακόμα, ότι «το περιεχόμενο των εν λόγω Διαταγμάτων θα είναι απολύτως σύμφωνο με τις σχετικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, και διαβεβαιώνεται ότι δεν θα υπάρξει καμία απόκλιση από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους».

Πηγή: ΚΥΠΕ