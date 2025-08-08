Πρόστιμο €4.000 σε εταιρεία λεωφορείων για παράλειψη καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των εργασιών που αφορούσαν τη λειτουργία και χρήση των λεωφορείων KINGLONG, επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Την ποινική δίωξη στην εταιρεία «NPT NICOSIA PUBLIC TRANSPORT SERVICES AND OPERATIONS LIMITED» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στις αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών, προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

«Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία "NPT NICOSIA PUBLIC TRANSPORT SERVICES AND OPERATIONS LIMITED"» σε πρόστιμο €4.000 για την παράβαση των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, λέει το ΤΕΕ, σημειώνοντας πως η εταιρεία έθεσε σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα, καθώς και άλλα πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ