Σε μια δραματική επιχείρηση – γέφυρα ζωής ομάδα γιατρών από το Ισραήλ, με τη συνδρομή Κυπρίων γιατρών και της ΜΑΕΠ κατάφεραν να μεταμοσχεύσουν επιτυχώς μετά από 30 χρόνια καρδιά και πνεύμονες σε δυο γυναίκες στο Ισραήλ.

Η διαδικασία ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, όταν η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων του Ισραήλ, έλαβε επείγον μήνυμα από την κυπριακή πλευρά που έλεγε για διαθέσιμη καρδιά και πνεύμονες από δότη.

Άμεσα τέθηκε σε λειτουργία ένα απαιτητικό σχέδιο που είχε αυστηρό χρονοδιάγραμμα αφού η καρδιά μόνο 4 ώρες μπορεί να μείνει εκτός.

Παρά τις δυσκολίες — όπως η βλάβη οχήματος μεταφοράς στην Κύπρο — η κυπριακή αστυνομία διέθεσε ελικόπτερο για να μεταφερθούν τα όργανα στο αεροδρόμιο.

Ο επικεφαλής της θωρακοχειρουργικής στο Rabin Medical Center σημείωσε τη σημασία του παράγοντα χρόνου: «μια καρδιά μπορεί να επιβιώσει εκτός σώματος μόνο τέσσερις ώρες — και τα καταφέραμε». Η ανάληψη των οργάνων ολοκληρώθηκε περίπου στις 10:30 π.μ., και στις 12:00 βρίσκονταν ήδη στο χειρουργείο στο Ισραήλ.

Το καρδιακό μόσχευμα εμφυτεύθηκε σε 34χρονη γυναίκα που υπέφερε από σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και οι πνεύμονες σε 68χρονη με προχωρημένη πνευμονοπάθεια. Και οι δύο ασθενείς είναι πλέον σε ανάνηψη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Θώρακος του Beilinson.

Η Δρ. Ασχενάζι περιέγραψε τη συνεργασία των δύο χωρών ως εξαιρετική — από τη χορήγηση κρατικών εγκρίσεων μέχρι την κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε να σωθούν δύο ζωές.