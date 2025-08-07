Οι Αμερικανοί πράκτορες που θα ακτινογραφήσουν τα δεδομένα της τραγωδίας στα κρασοχώρια Λεμεσού, υπάγονται στο τμήμα του ATF που διερευνά καταστροφικές πυρκαγιές ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις ή υποψίες για εμπρησμό. Εκούσια ή από αμέλεια.

Οι έρευνες τους περιλαμβάνουν αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές με τη βοήθεια σκύλων και εξοπλισμού όπως drones και τρισδιάστατους χάρτες.

Εντοπίζουν το σημείο μηδέν και περισυλλέγουν τεκμήρια τα οποία αναλύουν σε ειδικά εργαστήρια.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναλύουν το υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και αξιολογούν μαρτυρίες.

Nτέβιν Πάλμερ - Εκπαιδευτής ATF

Αυτό στο οποίο εκπαιδεύουμε τους ερευνητές μας είναι να ακολουθούν την επιστημονική μέθοδο και να χρησιμοποιούν μια συστηματική προσέγγιση για να επεξεργαστούν τις σκηνές πυρκαγιάς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εκθέσεις τους για εμπρησμούς οδήγησαν στη σύλληψη και καταδίκη εμπρηστών για εγκληματικές δραστηριότητες ή αμέλεια. Η διερεύνηση πυρκαγιών είναι μόνο μία πτυχή που έχει υπ’ ευθύνη της ομοσπονδιακή υπηρεσία, η οποία είναι επίσης αρμόδια για την επιβολή του νόμου σε σχέση με ζητήματα οπλοκατοχής, τρομοκρατικών ενεργειών με εκρηκτικά, καρτέλ, φοροδιαφυγής και άλλων παρανομιών στους τομείς του αλκοόλ και των καπνικών.

Η υπηρεσία ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη, αρχές της δεκαετίας του’ ‘70 και μετά την 11η Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έρευνα για Χαβάη

Τέτοιες μέρες το 2023, κλιμάκια του ATF είχαν διερευνήσει τη φονική πυρκαγιά στη Χαβάη, που άφησε πίσω της πολλές δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες αγνοούμενους και χιλιάδες κατεστραμμένα υποστατικά.

Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε ξεσπάσει από σύστημα ηλεκτροδότησης, οι δυνάμεις πυρόσβεσης θεώρησαν ότι την είχαν κατασβέσει και αφού εγκατέλειψαν την περιοχή υπήρξε αναζωπύρωση - που αποδόθηκε στους ισχυρούς ανέμους.

Τζεϊσον Τσούντι - Εκπρ. Τύπου ATF

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα εξετάσουμε τα πάντα.

Ακόμα κι αν πρόκειται για ένα διαπιστωμένο, τραγικό ατύχημα ή αν έγινε σκόπιμα, θα εξετάσουμε τα πάντα. Διερευνούμε τα πάντα επειδή είναι πιο εύκολο να αποκλείσουμε κάτι παρά να αφήσουμε κάτι στον αέρα και να πούμε, λοιπόν, τι θα γινόταν αν ήταν αυτό;

Η πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα και δεν απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες.

Ωστόσο, το ATF είχε διαπιστώσει προβλήματα στη διαχείριση, όπως κενά στην ειδοποίηση των περιοίκων και την εκκένωση - αφού πολλά από τα θύματα σκοτώθηκαν στην προσπάθεια τους να εγκαταλείψουν την περιοχή.