Αυτοψία στο "σημείο μηδέν", στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της Μαλλιάς, άρχισαν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, οι οποιοι έφθασαν στην Κύπρο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, για να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο μήνα.

Την πρόθεση να εργαστούν «όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά» για να δώσουν τις απαντήσεις που ζητά η Κυβέρνηση, εξέφρασε την Πέμπτη ο επικεφαλής των ειδικών από το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) των ΗΠΑ.

Η ομάδα, που έφτασε στην Κύπρο την Τετάρτη, επισκέφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης την περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της κοινότητας Μαλλιά, μαζί με μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Μπράιαν Λάβιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εθνική ομάδα αντιμετώπισης του ATF διαθέτει παράρτημα - τη διεθνή ομάδα αντιμετώπισης - η οποία, όπως είπε, ανταποκρίνεται σε όλο τον κόσμο, κατόπιν αιτήματος διαφόρων κυβερνήσεων. «Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ για να ζητήσει τη βοήθειά μας», πρόσθεσε.

«Ο κύριος στόχος μας εδώ είναι να συνεργαστούμε με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ για να προσδιορίσουμε την προέλευση και την αιτία αυτής της συγκεκριμένης πυρκαγιάς», δήλωσε ο κ. Λάβιν.

Εξέφρασε την εκτίμησή του και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για την πρόσκληση «να έρθουμε και να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε με τους τοπικούς και πολιτειακούς εταίρους μας».

Ερωτηθείς αν έχουν κάποιο χρονοδιάγραμμα, ο κ. Λάβιν είπε ότι δεν έχουν, «οπότε θα εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να δώσουμε τις απαντήσεις που ζητά η Κυβέρνηση».

Η εξειδικευμένη ομάδα από την υπηρεσία ΑTF των ΗΠΑ θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της προέλευσης και της εξάπλωσης των πρόσφατων πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία, δηλώνοντας, παράλληλα προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διερεύνηση πρόσθετων οδών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων ευρύτερων προσπαθειών αντιμετώπισης καταστροφών και μετριασμού συνεπειών.

Στη δήλωση προς το ΚΥΠΕ σε σχέση με την κάθοδο του κλιμακίου του ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Πρεσβεία υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υποστηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε περιόδους κρίσης.

To ΑTF είναι υπηρεσία επιβολής του νόμου που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κλιμάκιο έφτασε χθες στην Κύπρο και από σήμερα έπιασε δουλειά.

Η Πρεσβεία σημείωσε ότι η εξειδικευμένη ομάδα των δέκα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων πυρασφάλειας, από το Γραφείο ATF, έφτασε στην Κύπρο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, για να διερευνήσει την προέλευση και την εξάπλωση των καταστροφικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν στις 23-24 Ιουλίου, στην επαρχία Λεμεσού.

"Οι ειδικοί, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους κορυφαίους ερευνητές πυρκαγιών στον κόσμο, έχουν αρχίσει να εργάζονται στο πεδίο και θα παραμείνουν στην Κύπρο για τουλάχιστον δέκα ημέρες για να διεξάγουν αξιολογήσεις στο έδαφος", αναφέρεται στη δήλωση.

Διευκρινίζεται ότι οι εμπειρογνώμονες έχουν εκτεταμένη εμπειρία στη διερεύνηση πυρκαγιών παρόμοιας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς στην περιοχή Palisades που ξεκίνησε στα Όρη Santa Monica τον Ιανουάριο του 2025, και έχουν ανταποκριθεί σε πολλές μεγάλες πυρκαγιές στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

Προστίθεται ότι η ομάδα θα κάνει μια αρχική αξιολόγηση όταν ολοκληρωθούν οι έρευνές της και στη συνέχεια θα παραδώσει λεπτομερή έκθεση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Η άφιξη της ομάδας ATF είναι η αρχική φάση της υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία στην αντιμετώπιση αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς. Επικεντρώνεται [η υποστήριξη] στη διερεύνηση της προέλευσης και της εξάπλωσης των πυρκαγιών, όμως η Πρεσβεία παραμένει προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διερεύνηση πρόσθετων οδών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων ευρύτερων προσπαθειών αντιμετώπισης καταστροφών και μετριασμού", αναφέρεται.