Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε πριν από την έξοδος Αγίας Φύλας.

Σημειώνεται ότι στο σημείο επικρατεί πυκνή τροχαία κίνηση.