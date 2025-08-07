Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε πριν από την έξοδος Αγίας Φύλας.
Σημειώνεται ότι στο σημείο επικρατεί πυκνή τροχαία κίνηση.
SigmaLive
