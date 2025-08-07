Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε πριν από την έξοδος Αγίας Φύλας. 

Σημειώνεται ότι στο σημείο επικρατεί πυκνή τροχαία κίνηση. 

 