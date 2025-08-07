Ενημερωτική επίσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στη Λάρνακα, πραγματοποίησαν σήμερα ο Κυβερνήτης και μέρος του πληρώματος του ιταλικού καταδρομικού "Francesco Mimbelli" μαζί με σπουδαστές της Ναυτικής Σχολής Υπαξιωματικών της Ιταλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ