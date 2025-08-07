Στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στη Μαλιά θα μεταβούν οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF των ΗΠΑ, όπως ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Με ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι οι ειδικοί που έφτασαν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα μεταβούν για αυτοψία στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στη Μαλιά στην ορεινή Λεμεσό, την Πέμπτη μετά το μεσημέρι.

Πηγή: ΚΥΠΕ