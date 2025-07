Μια καλά οργανωμένη εκστρατεία ψυχολογικού πολέμου και προπαγάνδας με επίκεντρο την Κύπρο κάνει τις τελευταίες εβδομάδες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες κυκλοφορούν βίντεο και αναρτήσεις που κατηγορούν ουσιαστικά Ισραηλινιούς-Εβραίους ότι «αγοράζουν μαζικά γη στην Κύπρο» και στερούν από τους Κύπριους τη δυνατότητα στέγασης.

Όπως αναφέρει και σχετικό ρεπορτάζ του YnetNews, ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο βίντεο δείχνει έναν άνδρα ντυμένο ως υπερορθόδοξο Εβραίο, ο οποίος μιλά στα εβραϊκά με ισραηλινή προφορά, ισχυριζόμενος ότι «ο Θεός υποσχέθηκε στους Ισραηλινούς την Κύπρο μετά το Ισραήλ».





TikTok hate campaign: “Cyprus was promised to us”

An antisemitic campaign has been circulating on TikTok and other platforms. One widely shared video features a man dressed as an ultra-Orthodox Jew, speaking in an Israeli-accented Hebrew, claiming that Israelis are buying up land… pic.twitter.com/V1jICq1HP3