Την Τετάρτη το βράδυ η ομάδα BDS (Boycott, Divestment and Sanctions- Μποϊκοτάζ, Αποεπένδυση, Κυρώσεις) Κύπρου πραγματοποίησε συμβολική διαμαρτυρία έξω από τη συναυλία της Ελληνίδας τραγουδίστριας Γλυκερίας στη Λευκωσία.

Η διαμαρτυρία είχε στόχο να καταγγείλει τη χρήση της τέχνης για την απόκρυψη ή το «ξέπλυμα» αυτού που η ομάδα χαρακτηρίζει ως γενοκτονία, επικεντρώνοντας στην απόφαση της Γλυκερίας να εμφανιστεί στο Ισραήλ.



Η ομάδα κάλεσε σε αλληλεγγύη και κάλεσε παρευρισκόμενους και διοργανωτές να επανεξετάσουν την υποστήριξή τους σε παραστάσεις που θεωρούν ότι συνδέονται με αμφιλεγόμενα πολιτικά πλαίσια.





BDS Cyprus held a symbolic protest yesterday outside the Glykeria concert in Nicosia, denouncing the use of art to whitewash genocide, as the Greek singer chose to perform in 'Israel'. pic.twitter.com/7vmV7Dm80l