Η οργάνωση ΑΦΟΑ, μαζί με πολιτικές οργανώσεις, κινήματα και συλλογικότητες, καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στις 17:00, έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενάντια στο προτεινόμενο νομοσχέδιο που περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται εντεινόμενος αυταρχισμός και τάσεις περιορισμού των πολιτικών ελευθεριών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΦΟΑ, το νομοσχέδιο επιδιώκει να θεσμοθετήσει ένα νομικό πλαίσιο που ενισχύει τη δυνατότητα των αρχών να προβαίνουν σε υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας και να καταχρώνται την εξουσία τους, στο όνομα της “τάξης” και της “ασφάλειας”.

Η οργάνωση εκφράζει την έντονη ανησυχία της ότι το προτεινόμενο πλαίσιο συνιστά ευθεία απειλή για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης, της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι το σχέδιο νόμου θίγει σοβαρά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, δίνοντας υπερεξουσίες στις διωκτικές αρχές.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις, όπως η Αριστερή Πτέρυγα, η ΕΔΟΝ, η Εργατική Δημοκρατία, η ΝΕΔΑ, η ΚΙΣΑ, η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, η Συμμαχία Ενάντια στην Ακροδεξιά, στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, το Diem25 Cyprus, το Far Right Watch, η Genocide Free Cyprus, το Queer Collective CY και η United for Palestine. Όπως σημειώνεται, η λίστα των συνδιοργανωτών παραμένει ανοιχτή και ανανεώνεται διαρκώς.

Η ΑΦΟΑ καλεί όλους και όλες να δώσουν μαζικά το παρών στη διαμαρτυρία και να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατακτήθηκαν με αγώνες.

Ημερομηνία και Ώρα: Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στις 17:00

Τοποθεσία: Έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία