Από το βήμα του 24ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, προχώρησε σε σοβαρές προειδοποιήσεις για τον αυξανόμενο κίνδυνο απώλειας του ελέγχου της κυπριακής γης εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πώλησης ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών. Ο κ. Στεφάνου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρακτικές πολιτών του Ισραήλ, τονίζοντας ότι παρατηρούνται φαινόμενα μαζικών εξαγορών οικονομικών μονάδων και μεγάλων εκτάσεων γης, με πληροφορίες να αναφέρουν ακόμα και στοχευμένη πολιτική επέκτασης προς την Κύπρο.

Υπογράμμισε ότι αυτές οι εξελίξεις δεν προσεγγίζονται από ξενοφοβική ή αντισημιτική σκοπιά, αλλά ως ζήτημα εθνικού συμφέροντος και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό επεσήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και να διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα ανήκει στους Κύπριους και θα ελέγχεται από αυτούς.





Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι όχι μόνο αγνοεί το πρόβλημα, αλλά το ενισχύει με πολιτικές όπως οι χρυσές βίζες, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα ελέγχου. Επισήμανε και τον κίνδυνο δημιουργίας κλειστών κοινοτήτων, με ίδρυση σχολείων και θρησκευτικών δομών που παραπέμπουν σε γκετοποίηση, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία.

Τέλος, δήλωσε πως το ΑΚΕΛ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που άνοιξε το θέμα δημόσια και στο Κοινοβούλιο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για νομοθετικές ρυθμίσεις.

