Με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της επιστημονικής σκέψης των παιδιών, το καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEAMIND εγκαινιάζει την πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών του πακέτων στην Κύπρο. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε στις 20 Ιουνίου 2025 στη Λεμεσό, από την ερευνητική ομάδα του έργου.

Το SEAMIND – Bridging Worlds through Marine Environmental Education for Diverse Young Minds – χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το Marine and Environmental Research (MER) Lab, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη διαδραστικών και βιωματικών μεθόδων θαλάσσιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν έντυπο και ψηφιακό υλικό για την αναγνώριση τοπικών θαλάσσιων ειδών και την κατανόηση των οικολογικών επιδράσεων του ανθρώπου στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι δραστηριότητες του προγράμματος συνδυάζουν θεωρητική εκπαίδευση και εργαστηριακές ασκήσεις στις εγκαταστάσεις του MER Lab, καθώς και πρακτικές εξορμήσεις σε παραλίες της Λεμεσού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 13 ετών, η συμμετοχή είναι δωρεάν και προσφέρονται σνακ και ποτά στα διαλείμματα, ενώ οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης με την ολοκλήρωση.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε τέσσερις ημερομηνίες:

5 Ιουλίου 2025 (08:30–12:00)

6 Ιουλίου 2025 (08:30–12:00)

12 Ιουλίου 2025 (08:00–15:00)

19 Ιουλίου 2025 (08:00–15:00)

Η ασφάλεια των παιδιών εξασφαλίζεται με την παρουσία έμπειρων επιστημόνων και την τήρηση όλων των σχετικών πρωτοκόλλων.

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη φόρμα συμμετοχής: https://forms.office.com/e/cs2yBwVRYr

Για περισσότερες πληροφορίες:

MER Lab

📧 [email protected] | [email protected]

📞 +357 96897899 | +357 25636700