Στην προκήρυξη Διαγωνισμού για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο, προχώρησε την Πέμπτη, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι η παραλαβή των εγγράφων του Διαγωνισμού γίνεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος e-procurement, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Προσθέτει ότι ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων της Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy), με αριθμό αναφοράς ΥΕΕΒ/ΥΒΤ/02/2025 και τίτλο: «Development and Operation of a Science and Technology Park (STP)».

Πηγή: ΚΥΠΕ