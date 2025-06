Τη σταθερή στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά της διεθνούς και διασυνοριακής τρομοκρατίας εξήρε ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, κ. Μάνις, αναφερόμενος στην άμεση και έντονη καταδίκη της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Παχαλγκάμ της Ινδίας, στις 22 Απριλίου.

Όπως δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής, η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες που καταδίκασαν δημόσια το περιστατικό, με προσωπικό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Ινδό Πρωθυπουργό, ενώ υπήρξε και απευθείας επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

«Η Κύπρος καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση στην Παχαλγκάμ, αλλά και γενικότερα όλες τις μορφές τρομοκρατίας. Στήριξε ξεκάθαρα την ανάγκη να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο κ. Μάνις. Παράλληλα, τόνισε ότι η κοινή διακήρυξη που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών αντικατοπτρίζει τη σύμπνοια αυτή, ενώ περιλαμβάνει και σημεία που αφορούν στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των δύο κρατών.

Ο Ύπατος Αρμοστής έκανε λόγο για «νέα αρχή» στις διμερείς σχέσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, σημειώνοντας ότι «ο Πρωθυπουργός της Ινδίας επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στο Κυπριακό». Προανήγγειλε, μάλιστα, ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης, καθώς και στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού.

«Το επόμενο διάστημα, οι σχέσεις Ινδίας-Κύπρου αναμένεται να εμβαθυνθούν ακόμη περισσότερο, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την άμυνα», κατέληξε ο Ινδός διπλωμάτης.



#WATCH | Nicosia, Cyprus: India's High Commissioner to Cyprus, Manish says, "After the attack in Pahalgam on 22nd April, when I saw various leaders condemning it, Cyprus was one of the first countries which condemned the incident and there was a personal message from President to… pic.twitter.com/Jol461Zg9s