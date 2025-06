Κλιμακώνεται η αγωνία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να προειδοποιεί ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία πως αν οι χώρες αυτές επιχειρήσουν να εμποδίσουν τα ιρανικά πλήγματα κατά του Ισραήλ, τότε οι στρατιωτικές τους βάσεις και τα πλοία στην περιοχή θα αποτελέσουν άμεσους στόχους ιρανικών επιθέσεων.

Οι Βρετανοί επιβεβαίωσαν ωστόσο επίσημα ότι δεν συμμετείχαν στις νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και σε ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι οι δυνάμεις τους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των βάσεων, δεν ενεπλάκησαν στις επιχειρήσεις, παρακολουθούν όμως στενά τις εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο προκαλεί μεγάλη ανησυχία την ώρα που η Λευκωσία επιχειρεί διπλωματικά να συνεννοηθεί με την Τεχεράνη με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Χθες Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί ο οποίος ζήτησε από τη Λευκωσία να αναλάβει ενεργό ρόλο στην άσκηση επιρροής προς τις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τον τερματισμό των «βίαιων επιθέσεων» του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα όμως στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία επιχείρησε να εμπλέξει την Κύπρο κάνοντας λόγο για φιλοξενία ισραηλινών μαχητικών στις Βρετανικές Βάσεις.

Συγκεκριμένα ο Εκπρόσωπός της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ Vassily Nebenzia, δήλωσε:

«Σε σχέση τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις, υπάρχει ένα στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Πρόκειται για αναφορές περί πιθανής συντονισμένης δράσης μεταξύ του Ισραήλ και των βρετανικών ειδικών δυνάμεων — αμέσως μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, τα βρετανικά στρατεύματα φιλοξένησαν τα ισραηλινά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση στη βάση τους στην Κύπρο».

Το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις κάνει τον γύρο του Χ

Russia informs the UN Security Council that there was “likely coordination between Israel and British special services” in the attacks on Iran



“Immediately after the Israeli strikes, they sheltered the Israeli aviation which participated in the strikes in their bases in Cyprus.” pic.twitter.com/IiL3gGBpDh