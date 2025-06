Η καρδιά της αριστείας χτυπά φέτος στην Κύπρο, όπου φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο θεσμό Who is Who International Awards. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται μια γυναίκα με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα: η νομικός Αναστασία Παπαδοπούλου, η οποία θα τιμηθεί με τον διεθνή τίτλο World Eminent Woman of Humanitarian & Social Impact για τη διαχρονική της προσφορά στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η Αναστασία Παπαδοπούλου έχει ξεχωρίσει για την αφοσίωσή της στην προστασία των παιδιών, μέσα από στοχευμένες δράσεις, ενημερωτικές εκστρατείες και διαχρονικό αγώνα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Με συνέπεια, ενσυναίσθηση και κοινωνική ευθύνη, ανέδειξε θέματα που για χρόνια παρέμεναν στο περιθώριο, δίνοντας τους βήμα και προοπτική. Η βράβευσή της αποτελεί όχι μόνο προσωπική επιβράβευση, αλλά και διεθνή αναγνώριση της κοινωνικής δράσης της Κύπρου.

Η Διεθνής Επιτροπή των βραβείων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Britishpedia και της ομάδας Ambassadors of Values, επέλεξε την Αναστασία Παπαδοπούλου για τη σημαντική της συμβολή στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών υποθέσεων. Όπως όλοι οι τιμώμενοι, θα παραλάβει το έπαθλο «Ηνίοχος», ένα σύμβολο εσωτερικής δύναμης και επιμονής, που αντανακλά την ήσυχη αλλά ακατάβλητη ενέργεια όσων εμπνέουν, κινητοποιούν και δρουν με όραμα.

Ο θεσμός των Who is Who International Awards, που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια του, αναγνωρίζει προσωπικότητες με σπουδαίο έργο σε τομείς όπως ο Πολιτισμός, η Επιστήμη, η Ηγεσία, η Ακαδημαϊκή Επιτυχία, η Ευεργεσία και η Κοινωνική Ευθύνη. Η επιλογή των διακριθέντων γίνεται με αυστηρά κριτήρια, με γνώμονα τη συνεισφορά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ένα φιλανθρωπικό Gala Dinner υψηλής αισθητικής, στο οποίο θα ενισχυθούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπνευσμένες ομιλίες διεθνών ηγετών, ευκαιρίες δικτύωσης και ένα ξεχωριστό μουσικό θέαμα από το Violin Astoria Show, που αναμένεται να προσφέρει στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Το ευχαριστώ της ίδιας

«Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον οργανισμό Who is Who International για αυτή την τόσο ξεχωριστή τιμή, όπως ασφαλώς και τον φίλο Ευαγόρα ο οποίος με πρότεινε για αυτή τη διάκριση. Ήταν για εμένα έκπληξη, σίγουρα ευχάριστη και ιδιαιτέρως τιμητική. Πραγματικά σας ευχαριστώ...

Οφείλω όμως να παραδεχθώ ότι από τη μέρα που ενημερώθηκα για την απόφασή σας σας να με αναδείξετε ως ένα πρόσωπο με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, άρχισα να αναλογίζομαι ποιο πραγματικά είναι αυτό το αποτύπωμα...

Η προστασία των παιδιών μας ήταν και είναι πάντα στο μυαλό μου ως μια ηθική υποχρέωση που πρέπει να νιώθει κάθε άνθρωπος σε οποιαδήποτε κοινωνία. Και ήμουν απίστευτα τυχερή που στο δρόμο μου βρέθηκαν άτομα τα οποία μου έδωσαν την ευκαιρία να συνεισφέρω, έμπρακτα, σε αυτόν τον ιερό σκοπό.

Τους γονείς μου που μου έδωσαν ΦΩΝΗ. Την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες, που μου έδειξαν πως να χρησιμοποιήσω αυτή τη ΦΩΝΗ. Όλους όσους για δεκαετίες πάλευαν ενάντια στο τέρας της κακοποίησης παιδιών και που έδωσαν ουσία σε αυτά που έλεγα. Και πάνω από όλα τα παιδιά-θύματα, που με τη δική τους ΦΩΝΗ έδωσαν δύναμη στη δική μας.

Χωρίς όλους αυτούς, το δικό μου αποτύπωμα θα ήταν σαν προσωρινά βήματα στην άμμο. Χωρίς όλους αυτούς, δεν θα έβρισκα ποτέ την ενέργεια και την έμπνευση να δράσω και να φτάσω στις πράξεις που αυτό το βραβείο απόψε, ο Ηνίοχος, αντιπροσωπεύει.

Για αυτό σε όλους αυτούς αφιερώνω αυτή την ξεχωριστή τιμή...

Για την οποία, και πάλι, σας ευχαριστώ…»