Το υποθαλάσσιο οπτικό καλώδιο CADMOS-2, που θα συνδέει την Κύπρο με τον Λίβανο, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση δημόσιας διαβούλευσης μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος της Κύπρου, ως απαραίτητο βήμα για την αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου. Το νέο καλώδιο θα αντικαταστήσει το παλαιότερο σύστημα CADMOS που λειτουργεί από το 1995, ενισχύοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών και αναβαθμίζοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της περιοχή.

Σε μια σημαντική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, ο Υπουργός Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου Charles G. Hage, υποδέχθηκε αντιπροσωπεία από την Cyta, τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της Κύπρου, μαζί με βασικούς διευθυντές από το Υπουργείο και τον οργανισμό Ogero του Λιβάνου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο του έργου της υποθαλάσσιας καλωδιακής σύνδεσης Cadmos 2, καθώς και στις ευκαιρίες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.



Οι συζητήσεις ανέδειξαν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη του Cadmos 2, ενός έργου που αναμένεται να ενισχύσει την τηλεπικοινωνιακή συνδεσιμότητα στην περιοχή. Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξερεύνησαν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προώθηση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και συνεργασίας.

