Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες με τις οποίες επικοινώνησε το Ισραήλ για συνδρομή στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, μεταδίδει το πρακτορείο ΤPS.

Οι άλλες χώρες είναι η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία και η Βουλγαρία.

Όπως μεταδίδεται, σύμφωνα με την επείγουσα επιχειρησιακή ανάγκη, όπως ορίζεται από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Πυροσβεστικής και Διάσωσης, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών, να ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας βοήθειας για πυροσβεστικά αεροσκάφη.

BREAKING:



The firestorm has reached an Israeli military base in Central Israel.



Flames have engulfed parts of the facility, with Israeli soldiers trapped inside their barracks.



Hheavy smoke and structural damage, raising fears of casualties. pic.twitter.com/jNkUTWIDE9