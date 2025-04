Διυπηρεσιακή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Κύπρο, για να πραγματοποιήσει τεχνική αξιολόγηση των διαδικασιών ασφαλείας της χώρας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας εξέτασης για πιθανή ένταξη στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program - VWP) των ΗΠΑ. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Κυριακή η Πρεσβεία των ΗΠα στην Κύπρο, ενώ την είδηση κοινοποίησε στην πλατφόρμα “X” και η Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Τζούλι Ντέιβις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής Πρεσβείας στη Λευκωσία, η ομάδα ειδικών θα αξιολογήσει τις διαδικασίες και τις λειτουργίες ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνει η Πρεσβεία, το VWP αποτελεί «μια εταιρική σχέση ασφάλειας που καθιστά την Αμερική πιο ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα, διευκολύνοντας τη νόμιμη μετακίνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, προσθέτει το δελτίο Τύπου, προσφέρει απτά οφέλη στην ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και συμβάλλει στην ασφάλεια των διεθνών μετακινήσεων.

Το πρόγραμμα επιτρέπει σε επιλέξιμους πολίτες χωρών που έχουν ενταχθεί σε αυτό να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για τουρισμό ή επαγγελματικούς λόγους, για διάστημα έως και 90 ημερών, χωρίς την έκδοση βίζας.

Η συμμετοχή περιορίζεται σε χώρες που πληρούν αυστηρά κριτήρια, όπως χαμηλά ποσοστά απόρριψης αιτήσεων μη-μεταναστευτικών θεωρήσεων, έκδοση ασφαλών ταξιδιωτικών εγγράφων και στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Η Πρεσβεία σημειώνει επίσης ότι η επίσκεψη της διυπηρεσιακής ομάδας στην Κύπρο αποτελεί βήμα στην καθιερωμένη διαδικασία αξιολόγησης της αμερικανικής Κυβέρνησης για το αν η Κυπριακή Δημοκρατία πληροί τα κριτήρια ένταξης στο VWP.

