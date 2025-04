Σε σοβαρή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ισραηλινό πήγμα έπληξε τα ξημερώματα της Τρίτης τα νότια προάστια της Βηρυτού (Ντάχιε), που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Η επίθεση σημειώθηκε αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής γιορτής Εΐντ αλ-Φιτρ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχος ήταν ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ, ο οποίος πρόσφατα καθοδηγούσε επιχειρησιακά μέλη της Χαμάς και συμμετείχε στον σχεδιασμό «σοβαρής και άμεσης» τρομοκρατικής επίθεσης κατά Ισραηλινών πολιτών.

H Λιβανέζικη ιστοσελίδα Naharnet επικαλείται το τηλεοπτικό κανάλι Channel 14 του Ισραήλ, και σημειώνει ότι ο λόγω άνδρας φέρεται να «σχεδίαζε επίθεση εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στην Κύπρο». Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Channel 14 δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην Κύπρο.

Η επίθεση καταγγέλθηκε ως παραβίαση της εύθραυστης τετράμηνης εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί στα τέλη Νοεμβρίου, έπειτα από περισσότερο από ένα χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να στηρίξει την κυριαρχία της χώρας του, ενώ ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε την επίθεση κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, υπεραμύνεται των ενεργειών του, τονίζοντας ότι θα πλήξει κάθε απειλή οπουδήποτε στον Λίβανο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, αν η λιβανική κυβέρνηση δεν επιβάλει την τήρηση της εκεχειρίας, τότε «το Ισραήλ θα την επιβάλει με δικά του μέσα». Η εκεχειρία προέβλεπε την αποχώρηση του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου έως τα μέσα Φεβρουαρίου και την απομάκρυνση της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτανί. Ωστόσο, ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε «στρατηγικά σημεία», κατά παράβαση της συμφωνίας.

Η Χεζμπολάχ έχει αρνηθεί την εμπλοκή της σε πρόσφατες εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, ενώ λιβανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων, μεταξύ των οποίων και Σύροι και Παλαιστίνιοι.