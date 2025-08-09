Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μέχρι και αυτήν την ώρα, στη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από χθες το μεσημέρι, στην Ανατολική Αττική.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός, ηλικίας 76 ετών, στην περιοχή Τογάνι, και πολλές υλικές ζημιές.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα, ενώ λίγο πριν τις 7, μέσω του 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Χάρβαλο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος δήλωσε ότι στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου που ξέσπασε τη νύχτα βρέθηκε γκαζάκι.

Μιλώντας νωρίς το πρωί στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου ανέφερε ότι στην περιοχή Θυμάρι υπάρχουν μόνον διάσπαρτες εστίες φωτιάς, ενώ στον Άγιο Νικόλαο η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί.

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει από χθες σε τουλάχιστον 200 απεγκλωβισμούς πολιτών, μεταξύ των οποίων 35 άτομα που απομακρύνθηκαν από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Δεκάδες είναι οι οικισμοί που χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Τρία πλωτά του λιμενικού σώματος βρίσκονται ανοιχτά της Παλαιάς Φώκαιας, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης, ενώ σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι και το ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΕΡΤ/ΣΚΑΙ