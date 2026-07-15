Βίντεο σχετικά με τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ανήρτησε η Προεδρία της Κυπριακή Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, «συμπληρώνονται 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 που προσέφερε στην Τουρκία το πρόσχημα που επιζητούσε για να υλοποιήσει τους άνομους σχεδιασμούς της σε βάρος της Κύπρου».

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Με τη βάρβαρη εισβολή που ακολούθησε, σημειώνει η Προεδρία, η Τουρκία συνεχίζει, για 52 ολόκληρα χρόνια, την παράνομη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, συντηρώντας ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της μεταπολεμικής Ιστορίας της Ευρώπης.

Οι σειρήνες ηχούν σήμερα ως υπενθύμιση και αφύπνιση, καταλήγει.