Ένα σχετικά άγνωστο βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη Λευκωσία τις ημέρες που ακολούθησαν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 έφερε πρόσφατα στο φως το αρχειακό υλικό του ITN (Independent Television News), του βρετανικού ειδησεογραφικού οργανισμού.

Στις 18 Ιουλίου 1974, ο δημοσιογράφος Μάικλ Νίκολσον βρέθηκε στη Λευκωσία και κατέγραψε εικόνες από την πόλη, η οποία εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατάσταση έντασης, λίγες μόλις ημέρες πριν από την τουρκική εισβολή.

Στο βίντεο διακρίνονται στρατιώτες να επανδρώνουν σημεία ελέγχου στις γωνίες των δρόμων και να φρουρούν τα καμένα ερείπια κυβερνητικών κτιρίων, τα οποία είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πυρά των τεθωρακισμένων κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος.

Ο Νίκολσον εξασφάλισε επίσης αποκλειστική συνέντευξη με τον τότε επικεφαλής του καθεστώτος, Νίκο Σαμψών, αμέσως μετά την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως ασκών χρέη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βρετανός δημοσιογράφος αμφισβήτησε τη νομιμότητα του νέου καθεστώτος. Ο Σαμψών, από την πλευρά του, αρνήθηκε επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης, επιμένοντας ότι επρόκειτο για «επανάσταση» και όχι για «πραξικόπημα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο τουρκικής εισβολής. Στην απάντησή του ο Σαμψών εμφανίστηκε κατηγορηματικός, δηλώνοντας: «Όχι, δεν ανησυχώ.»







Το πιο κάτω βίντεο δείχνει πλάνα από την Αθήνα την επομένη του πραξικοπήματος



