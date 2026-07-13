Ως σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε τον διορισμό του νέου Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται με συνέπεια και επιμονή για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Σε χαιρετισμό της, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974, που διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού, η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι η στασιμότητα δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται μαζί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση για ουσιαστική πρόοδο και συγκεκριμένα αποτελέσματα στο Κυπριακό.

Όπως είπε, στόχος δεν είναι απλώς η επανέναρξη ενός ακόμη κύκλου συνομιλιών, αλλά η δημιουργία πραγματικών προοπτικών για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Αναφερόμενη στην επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η Υφυπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν, στους αγνοουμένους, στους εγκλωβισμένους και στους πρόσφυγες, υπογραμμίζοντας ότι ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου αποτελούν τη μόνη δικαίωση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, παρά τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, η Κυπριακή Δημοκρατία εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου με ενεργό διεθνή ρόλο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συνεχιζόμενη κατοχή κυπριακού εδάφους συνιστά διαρκή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της απόδοσης τιμής στους πεσόντες, τους αγνοουμένους και όσους βίωσαν τις συνέπειες του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.



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Πηγή: ΚΥΠΕ