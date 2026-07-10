Την ανάγκη η ελληνοκυπριακή πλευρά να προετοιμαστεί σοβαρά για το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό υπογράμμισε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο. Παράλληλα, απέρριψε οποιοδήποτε σενάριο εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων, ενώ άσκησε κριτική στις διαφορετικές ερμηνείες που, όπως είπε, δίνουν ΑΚΕΛ και Αβέρωφ Νεοφύτου στο Πλαίσιο Γκουτέρες.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να ασχοληθεί εκ νέου με το Κυπριακό προς το τέλος της θητείας του αποτελεί εξέλιξη με τη δική της σημασία και ενδεχομένως να υποδηλώνει ότι διαβλέπει προοπτικές. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες, καθώς, όπως είπε, η τουρκική πλευρά παραμένει «αμετακίνητη, αδιάλλακτη και εμένουσα στις θέσεις της».

Όπως σημείωσε, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αλλά και τα σχετικά δημοσιεύματα δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προεργασία για πιθανή νέα διαπραγματευτική διαδικασία.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να φοβάται την επανέναρξη των συνομιλιών, αρκεί να παραμείνει σταθερή στις βασικές της αρχές. Ανέφερε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: η μία επιδιώκει νέα διαπραγμάτευση με στόχο καλύτερες ρυθμίσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η άλλη, όπως είπε, θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά όσα δεν έγιναν δεκτά στο Κραν Μοντανά το 2017. Τη δεύτερη αυτή προσέγγιση χαρακτήρισε «επικίνδυνη», προειδοποιώντας ότι το ΔΗΚΟ θα βρεθεί απέναντι σε μια τέτοια επιλογή.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει για πιθανή εμπλοκή του ΝΑΤΟ στις ρυθμίσεις ασφάλειας, ο κ. Παντελίδης υποστήριξε ότι αυτή επιβεβαιώνει τη θέση του ΔΗΚΟ για το περιεχόμενο του Πλαισίου Γκουτέρες.

Όπως ανέφερε, το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δεν επιλύει το ζήτημα των εγγυήσεων και της αποχώρησης των στρατευμάτων, αλλά παραπέμπει τις σχετικές αποφάσεις στους πρωθυπουργούς των εγγυητριών δυνάμεων, ενώ προβλέπει μόνο την κατάργηση του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στο ΑΚΕΛ και στον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις τους έρχονται σε αντίθεση με τη σημερινή συζήτηση για πιθανές εγγυήσεις του ΝΑΤΟ.

«Αν ισχύει η θέση του ΑΚΕΛ ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες αποτελεί ενδιάμεση συμφωνία ή αν ισχύει η θέση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες καταργεί τις εγγυήσεις και προβλέπει αποχώρηση των στρατευμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, τότε γιατί η κ. Ολγκίν διερευνά σήμερα σενάρια για εγγυήσεις του ΝΑΤΟ;» διερωτήθηκε.

Κατά τον ίδιο, η συζήτηση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες δεν ρυθμίζει οριστικά το κεφάλαιο της ασφάλειας, όπως υποστηρίζει το ΔΗΚΟ.

Ο κ. Παντελίδης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή εγγυήσεων από το ΝΑΤΟ, αλλά και οποιαδήποτε εμπλοκή της Συμμαχίας στη λύση του Κυπριακού, ιδιαίτερα όσο η Τουρκία διατηρεί τον σημερινό της ρόλο.

Παράλληλα, διατύπωσε την προσωπική του άποψη ότι, εφόσον επιτευχθεί μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, με μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, τότε θα μπορούσε να ανοίξει συζήτηση για ενδεχόμενη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Όπως είπε, μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο μετά τη λύση του Κυπριακού και όχι ως στοιχείο της συμφωνίας ή του συστήματος ασφάλειας.



Διαβάστε επίσης: ΑΚΕΛ: «Λύση ναι, ΝΑΤΟ όχι»