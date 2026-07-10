Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις και ξένους κηδεμόνες, απαλλαγμένο από το σύστημα εγγυήσεων του 1960, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σχολιάζοντας τα σενάρια περί ενδεχόμενης εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Έκδοση» του ΑΣΤΡΑ, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε πρόταση διατήρησης του συστήματος εγγυήσεων με συμμετοχή του ΝΑΤΟ συγκρούεται με το Πλαίσιο Γκουτέρες και υπονομεύει τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

Ο κ. Κουκουμάς διερωτήθηκε κατά πόσο είναι λογικό να ζητείται από τον κυπριακό λαό να αποδεχθεί τη συνέχιση του καθεστώτος των εγγυήσεων, επειδή, όπως ανέφερε, ο ΔΗΣΥ, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και ενδεχομένως άλλες πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, κάλεσε τον ΔΗΣΥ και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσουν εάν εξακολουθούν να στηρίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες, υποστηρίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας στην Κύπρο έναντι της Τουρκίας, αφού, όπως είπε, η Συμμαχία δεν παρεμβαίνει θεσμικά σε διαφορές μεταξύ κρατών-μελών της.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι άφησε ως παρακαταθήκη την ενίσχυση της πολεμικής προετοιμασίας, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, τη στρατιωτικοποίηση των οικονομιών και την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο κ. Κουκουμάς κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ ότι καλλιεργούν, όπως είπε, ψευδαισθήσεις για τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Κύπρος από το ΝΑΤΟ και τον λεγόμενο δυτικό προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Κουκουμάς ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στην Κύπρο.



ΑΚΕΛ: «Δώρα» στην Τουρκία από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Το ΑΚΕΛ σε χθεσινή ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ενίσχυσε τη στρατιωτικοποίηση, την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Το κόμμα εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις στήριξης προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι κινήσεις για άρση αμερικανικών περιορισμών στους εξοπλισμούς της Τουρκίας και η αναγνώριση του ρόλου της από την ΕΕ στην ευρωπαϊκή άμυνα αποδεικνύουν, όπως αναφέρει, ότι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ συνεχίζουν να ενισχύουν την Άγκυρα παρά τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις διαψεύδουν τις προσδοκίες για οφέλη από τον δυτικό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και απορρίπτει κάθε σκέψη για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη λύση του Κυπριακού ή για ένταξη της Κύπρου στη Συμμαχία. Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το ΝΑΤΟ φέρει ευθύνη για την κυπριακή τραγωδία και καλεί σε ενίσχυση των προσπαθειών υπέρ της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και κατά της στρατιωτικής κλιμάκωσης.



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