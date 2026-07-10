Ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, μίλησε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο σχετικά με το ψήφισμα που πέρασε στο ευρωκοινοβούλιο, που αναγνώρισε τις γυναίκες της Κύπρου που βιάστηκαν κατα την Τουρκική εισβολή ως θύματα και αποδίδει ευθύνη στην Τουρκία για τους βιασμούς.

Ο κ. Φουρλάς δήλωσε ότι δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Ανέφερε ότι ήταν δική του πρωτοβουλία και όταν την εισηγήθηκε υπήρξαν αντιδράσεις από κάποιες πολιτικές ομάδες που είπαν «έχουμε τόσα θέματα ανοιχτά στο παγκόσμιο, θα ασχολούμαστε με κάτι που είναι παγωμένο και πριν από 52 χρόνια;».

Τονίζει ότι, η υιοθέτηση του ψηφίσματος δειχνει τον θήτη που είναι η Τουρκία, δικαιώνει για πρώτη φορά τις γυναίκες του 1974 και ζητά αποζημιώσεις από τον θήτη στα θύματα πολέμου. Αναφέρει ότι η Κύπρος άνοιξε το δρόμο με αυτό το ψήφισμα, το οποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο για παρόμοιες περιπτώσεις βιασμών σε περίοδο πολέμου.

Σχολιάζει τον χαρακτηρισμό του Τουρκικού ΥΠΕΞ, ότι το ψήφισμα είναι άκυρο και ανυπόστατο. Όπως ο ίδιος δήλωσε «όταν ενοχλείται το Υπουργείο Εξωτερικών σημαίνει ότι εμείς κάναμε καλά τη δουλειά μας». Συμπληρώνει ότι, υπάρχει καταγεγραμμένο ευρωπαϊκό έγγραφο αποδεδειγμένων βιασμών ως όπλο πολέμου από τον τουρκικό στρατό.

Ο κ. Φουρλάς είπε χαρακτηριστικά «Αυτές οι γυναίκες βιάστηκαν μια φορά το 1974, βιάστηκαν και κατ΄εξακολούθηση όλα αυτά τα χρόνια με την σιωπή τους, με την ντροπή που δεν ήταν δική τους και με μια κοινωνία που αντί να τις στηρίξει, τις άφησε έρμαιο».

Επίσης, δίνει τα εύσημα σε δύο γυναίκες, την κ. Σκεύη Κουκουμά που ξεκίνησε να μιλά για αυτό το θέμα όταν ήταν ακόμα ταμπού, και την Ζέτα Αιμιλιανίδου που ως τότε Υπουργός έδωσε ένα επίδομα σε αυτές τις γυναίκες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν.

Υπογραμμίζει ότι οι βιασμοί είναι πάνω απο 1500 και οι γυναίκες που έχουν απευθυνθεί για να πάρουν αυτό το επίδομα είναι περίπου 80.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Πρωτοσέλιδο: