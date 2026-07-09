Την άποψη ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει ισχυρά διαπραγματευτικά «χαρτιά» έναντι της Τουρκίας εξέφρασε ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), Έντι Ζεμενίδης, μιλώντας στην εκπομπή Bannon’s WarRoom που θεωρείται από πολλούς ως το μέσο που βρίσκεται στην καρδιά του κινήματος MAGA.

Ο Ζεμενίδης υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει στενότερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, γεγονός που, όπως είπε, δίνει στον Τραμπ τη δυνατότητα να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσβαση στον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό «δεν αποτελεί δικαίωμα αλλά προνόμιο», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να απαιτήσει από την Τουρκία να αποδείξει έμπρακτα ότι ενεργεί ως αξιόπιστος σύμμαχος.

Όπως ανέφερε, μια χώρα που επιδιώκει πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα δεν θα πρέπει να μπορεί να τα χρησιμοποιεί εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ.

Οι τρεις όροι προς την Άγκυρα

Ο Ζεμενίδης πρότεινε τρεις βασικές προϋποθέσεις που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να θέσει η κυβέρνηση Τραμπ στην Τουρκία.

Πρώτον, την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρηση περίπου 40.000 στρατιωτών στο νησί.

Δεύτερον, την κατάργηση του casus belli, της απόφασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που προβλέπει απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο.

Τρίτον, ζήτησε την εγκατάλειψη του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο χαρακτήρισε ως μια θεωρία που αγνοεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη, αλλά και τα αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ExxonMobil και Chevron.



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«Τότε μπορεί να υπάρξει συμφωνία»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC εκτίμησε ότι, εάν η Τουρκία αποδεχθεί αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη τον ρόλο της ως συμμάχου, αντί να διατηρεί, όπως είπε, στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση πραγματικών απειλών, όπως οι τζιχαντιστικές οργανώσεις.



