Με προσεκτικές διατυπώσεις απάντησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο θα ενεργοποιούνταν το Άρθρο 5 της Συμμαχίας σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία.

Ερωτηθείς εάν ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε στην ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση, επιλέγοντας να εστιάσει στον ρόλο του Τούρκου Προέδρου.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας εξαιρετικά σοφός πρόεδρος. Βρίσκεται σε αυτή τη θέση εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύω ότι θα αποφύγει να βρεθεί σε μια κατάσταση που θα ξεφύγει από τον έλεγχο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε νέα ερώτηση, με την οποία του τέθηκε το υποθετικό σενάριο ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να καταστήσει μια σύγκρουση αναπόφευκτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε και πάλι να τοποθετηθεί επί του υποθετικού σεναρίου.

«Ας μην κάνουμε εικασίες για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Ας μην ξεχνάμε την 7η Οκτωβρίου 2023 και τη φρικτή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε, παραπέμποντας στα γεγονότα που πυροδότησαν τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Ρούτε έγιναν σε συνέντευξη στο Sky News Arabia, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στη Συρία και οι σχέσεις Τουρκίας–Ισραήλ παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.





Q: If a conflict were to happen between Türkiye and Israel in Syria for example, does that trigger Article 5?



NATO's Rutte: President Erdogan is an extremely wise president.



He has been there for years in this role, and he will avoid getting into a situation that gets out of… pic.twitter.com/LRuDxdXohU — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

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