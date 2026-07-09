Με την ονοματοδοσία της Πλατείας Ισαάκ-Σολωμού στην Άνω Κερύνεια Αχαΐας συνεχίστηκε την Πέμπτη το οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, το οποίο πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Παρά τη δύσκολη πολύωρη διαδρομή, τόσο δια θαλάσσης όσο και οδικώς, μετά την άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, οι μοτοσικλετιστές έφτασαν στην Κερύνεια Αιγιαλείας, έναν τόπο με έντονο συμβολισμό, καθώς το όνομά του παραπέμπει στην κατεχόμενη Κερύνεια της Κύπρου.

Σε μια λιτή τελετή, η τοπική κοινότητα υποδέχθηκε τα μέλη της Πρωτοβουλίας, με τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Δροσόπουλο, να εκφράζει τη συγκίνηση και την τιμή για την παρουσία τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Αντιδήμαρχος Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοτικής Ενότητας Διακοφτού του Δήμου Αιγιαλείας, Μαρία Αγγελοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη προσπάθεια διατήρησης της μνήμης για την κυπριακή τραγωδία του 1974 και στον αγώνα που συμβολίζει το οδοιπορικό.

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, ο Κυριακός Γιάγκου ευχαρίστησε την κοινότητα της Άνω Κερύνειας για τη φιλοξενία, τονίζοντας ότι η θυσία των δύο ηρώων αποτελεί υπόθεση ολόκληρου του Ελληνισμού και όχι μόνο της Κύπρου.

Τα αποκαλυπτήρια της Πλατείας Ισαάκ-Σολωμού πραγματοποίησαν από κοινού ο πρόεδρος της κοινότητας, η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, Τασούλα Ισαάκ, και η κόρη του, Αναστασία Ισαάκ, οι οποίες συμμετέχουν κάθε χρόνο στο οδοιπορικό μνήμης και τιμής.

Στη συνέχεια, οι μοτοσικλετιστές μετέβησαν στο Έλος Λακωνίας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη εκδήλωση μπροστά στην προτομή του αντιστράτηγου ε.α. Ηλία Γλεντζέ, ο οποίος ηγήθηκε λόχου της 31ης Μοίρας Καταδρομών στη νικηφόρα επιχείρηση κατάληψης του υψώματος Κοτζά Καγιά κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Το οδοιπορικό μνήμης θα συνεχιστεί με επόμενους σταθμούς τον Καραβά Κυθήρων, το Λεωνίδιο και τη Σαλαμίνα, πριν οι συμμετέχοντες αναχωρήσουν για τη Ρόδο και το Καστελλόριζο, μεταφέροντας το μήνυμα της μνήμης και της δικαίωσης για τους ήρωες Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού.



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