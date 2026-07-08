Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ότι η πρόοδος στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο στο Κυπριακό, τονίζοντας πως η Άγκυρα καλείται να επιδείξει την αναγκαία πολιτική βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος στις επαφές των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, σημείωσε ότι πρόκειται για συναντήσεις ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας εξαρτάται από την εκπλήρωση των κυπρογενών υποχρεώσεών της.

Όπως είπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησής της με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ προγραμματίζεται νέα συνάντησή τους την ερχόμενη εβδομάδα για συνολική αξιολόγηση των εξελίξεων.

Σε ό,τι αφορά την άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι έτοιμοι ακόμη και άμεσα για τη σύγκλησή της, με στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η εξέλιξη αυτή εξαρτάται από τη στάση της Τουρκίας.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα θέσουν στην Άγκυρα ως προϋπόθεση για την πρόοδο των ευρωτουρκικών την εκπλήρωση των κυπρογενών υποχρεώσεών της, απάντησε ότι αυτό προβλέπεται ήδη από τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή τρίτων χωρών στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE απαιτεί ομοφωνία των κρατών-μελών, γεγονός που καθιστά το Κυπριακό κεντρικό στοιχείο της σχετικής συζήτησης.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη για την επίθεση εναντίον Τουρκοκύπριου στις ελεύθερες περιοχές, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας και τις συλλήψεις που έγιναν, δεν προκύπτουν εθνικιστικά ή άλλα παρόμοια κίνητρα. Καταδίκασε κάθε μορφή βίας και κάλεσε όλους να αποφεύγουν δηλώσεις που υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, επισημαίνοντας ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα εισβολής και κατοχής.

Τέλος, σχολιάζοντας την αυξημένη προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας και τις αναφορές για πιθανή εξέταση του ζητήματος πώλησης μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το θέμα θα εξεταστεί, ενώ επανέλαβε ότι η Κύπρος προτάσσει σταθερά τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Τουρκία επιδιώκει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή, αλλά συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.





