Η Τουρκία είναι η μόνη που μπορεί να επιτρέψει πρόοδο στο Κυπριακό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον τα κίνητρα που ενδιαφέρουν την Άγκυρα, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του στο Πρωτοσέλιδο, σχολιάζοντας παράλληλα τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την έρευνα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» και τις διώξεις για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών.

«Μόνο από την Τουρκία εξαρτάται»

Αναφερόμενος στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Λετυμπιώτης επανέλαβε τη διαφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη λογική των «ίσων αποστάσεων» στις παραβιάσεις της νεκρής ζώνης.

Για το «παράθυρο ευκαιρίας» που βλέπει ο Αντόνιο Γκουτέρες στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι αυτό συνδέεται με την κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ελπίζουμε η Τουρκία πραγματικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων γιατί μόνο από την Τουρκία πλέον εξαρτάται κατά πόσο θα γίνει».

«Τα ευρωτουρκικά δεν είναι ασύνδετα με το Κυπριακό»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η πρόοδος στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με εξελίξεις στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, «τα ζητήματα που θέλει να δει η Τουρκία να προχωρούν στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καμία περίπτωση ασύνδετα με το Κυπριακό.»

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Υπογράμμισε ακόμη ότι η ΕΕ είναι «ο μοναδικός δρώντας που μπορεί να προσφέρει στην Τουρκία κίνητρα και εργαλεία που την ενδιαφέρουν», ενώ επανέλαβε πως οποιαδήποτε πρόοδος θα είναι «σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη».



Για τις διώξεις σφετεριστών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη απόφαση γαλλικού δικαστηρίου στην υπόθεση Λιθουανής επιχειρηματία που κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Ο Λετυμπιώτης χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ σημαντική», λέγοντας ότι: «Το ζήτημα του σφετερισμού είναι παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων... Πλέον έχουμε καταδίκες από διεθνή δικαστήρια.»

Πρόσθεσε ότι το μήνυμα είναι σαφές: «Δεν μπορεί, εν έτει 2026, να υπάρχει σφετερισμός περιουσιών και αυτό να παραμένει χωρίς δίωξη.



«Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η έρευνα»

Για την ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσει την υπόθεση «Κράτος Μαφία», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τους διορισμούς της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις για τον διορισμό του καθηγητή Αναγνωστόπουλου, είπε ότι ούτε η Αρχή κατά της Διαφθοράς ούτε το πόρισμά της εντόπισαν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι: «Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσουν οι έρευνες.»

Κάλεσε όσους διαθέτουν στοιχεία να τα καταθέσουν, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να γίνονται κρίσεις στη βάση «συνειρμών ή υπαινιγμών».

«Το πόρισμα θα γίνει απόλυτα σεβαστό»

Ο κ.Λετυμπιώτης διαβεβαίωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα έχει καμία ανάμειξη στο έργο των ποινικών ανακριτών μετά τον διορισμό τους.

Όπως ανέφερε: «Ανεξαρτήτως του τι θα καταγράψει το πόρισμα αυτών των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, εμείς λέμε εκ των προτέρων ότι θα είναι απόλυτα σεβαστό.»

Τόνισε τέλος ότι η ευθύνη της κυβέρνησης ολοκληρώνεται με τον διορισμό της ομάδας, τη στελέχωσή της και την παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης, ενώ από εκεί και πέρα οι ανακριτές θα λειτουργούν ανεξάρτητα.

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